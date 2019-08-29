Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»

Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма". Зеленский добавил, что все это предстоит сделать как его администрации, так и депутатам Рады.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Зеленский назвал одной из главных целей новой Рады возвращение Крыма

ТАСС10:04

В Крыму заявили, что Зеленский поставил перед Радой «дурацкую задачу»

РИА Новости13:03

Зеленский назвал главные задачи Верховной рады нового созыва

RT на русском11:32

Вернуть Донбасс и Крым: Зеленский поставил задачи перед Радой

Вести.Ru10:27

Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»

Московский Комсомолец10:21

Зеленский назвал главной целью новой Рады возвращение Крыма

РЕН ТВ10:21

Зеленский назвал приоритеты для новой Верховной рады

РБК13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Политика

Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Футбол

«Интер» арендовал Санчеса у «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс 15:40
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса 05:37
Футбол

Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы

"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
Газета.Ru 15:47
Общество

У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Политика

Лукашенко передал в подарок Трампу кортик

ТАСС 12:33
Футбол

Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов

"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа 13:05
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Политика

Коломойский посоветовал снять с России часть санкций

Олигарх Игорь Коломойский призвал Киев частично снять санкции с России.
Газета.Ru вчера в 12:17
Армия и оружие

В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек

Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости 09:57
Политика

Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:31
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Кино

Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет

Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
NewInform 13:49
Гаджеты

Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Экономика

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице

Российская газета вчера в 10:08
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Футбол

Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Шоу-бизнес

Агния Дитковските выбрала платье с глубоким декольте для «Новой волны»

31-летняя хрупкая брюнетка выбрала для появления на публике черное силуэтное платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на юбке.
Телепрограмма 10:03
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Газета.Ru 10:59
Политика

Назван новый премьер-министр Украины

В первые 100 дней Зеленского на посту президента Гончарук сопровождал нового главу Украины в рабочих поездках по стране.
Газета.Ru 14:22
Футбол

«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

«Карабах» пробился в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда из Азербайджана обыграла ан своем поле "Линфилд" со счетом 2:1.
Спорт-Экспресс 13:57
Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия

Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой

Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Политика

Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Наука

Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам

Череп древнейшего вида австралопитеков был найден в Эфиопии международным коллективом ученых, сообщает Planet Today.
Народные новости 08:48
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное