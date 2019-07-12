Политика

Зеленский поспорил на увольнение с мэром украинского городаURA.Ru 01:06

Украинский лидер добавил, что если мэр Днепра не успеет достроить переправу, то ему придется «написать заявление об увольнении и уйти в отставку». Филатов, как уточняет издание, подтвердил, что заключил с Зеленским спор на увольнение.
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Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»

РИА Новостивчера в 20:36

Зеленский взял пример с Путина

Lenta.ruвчера в 11:02

Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста

RT на русскомвчера в 07:29

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Вести.Ruвчера в 08:42

Зеленский заключил пари с мэром Днепра о сроках открытия моста в городе

РБКвчера в 07:52

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Известиявчера в 07:39

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Газета.Ruвчера в 11:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Происшествия

Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек

Обновлено в 01:40
Космос

Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»

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Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка

Артисты Приморья открыли во Владивостоке творческий фестиваль

Обновлено в 01:46
Баскетбол

Леброн не отдаст свой игровой номер Энтони Дэвису

Обновлено в 01:56
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Экономика

Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа

Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Общество

Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака

Росгвардия сможет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, выращиваемых в медицинских, научных или учебных целях, говорится в документе.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона

Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено 11 июля в 20:27
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
Обновлено в 01:56
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались

Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
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Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.
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Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

В Тулуне военные медики провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек

Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
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Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Борис Альбертович Филатов
Украинский журналист
Украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике, народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 гг., городской голова Днепра.
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