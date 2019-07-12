Украинский лидер добавил, что если мэр Днепра не успеет достроить переправу, то ему придется «написать заявление об увольнении и уйти в отставку». Филатов, как уточняет издание, подтвердил, что заключил с Зеленским спор на увольнение.

Зеленский поспорил на увольнение с мэром украинского города

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Происшествия Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.

Происшествия Паводок подтопил 80 домов в Туве На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.

Экономика Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Общество Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака Росгвардия сможет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, выращиваемых в медицинских, научных или учебных целях, говорится в документе.

Армия и оружие Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим «Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.

Происшествия В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.

Экономика Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Политика Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.

Политика Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".

Шоу-бизнес Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.

Музыка Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.

Происшествия Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Общество В Тулуне военные медики провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.