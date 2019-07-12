Политика
Зеленский поспорил на увольнение с мэром украинского городаURA.Ru 01:06
Украинский лидер добавил, что если мэр Днепра не успеет достроить переправу, то ему придется «написать заявление об увольнении и уйти в отставку». Филатов, как уточняет издание, подтвердил, что заключил с Зеленским спор на увольнение.
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Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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