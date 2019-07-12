Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепропетровска из-за моста через ДнепрREGNUM 09:33

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым относительно срока сдачи в эксплуатацию Центрального моста через Днепр после капитального ремонта. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает телеканал «Открытый».
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Зеленский взял пример с Путина

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Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Газета.Ru11:56

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

РИА Новости07:16

Зеленский заключил пари с мэром Днепра о сроках открытия моста в городе

РБК07:52

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

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Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

Вести.Ru08:42
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Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

Обновлено в 09:02
Экономика

«Нафтогаз» снизил ориентиры доходности по евробондам в долларах и евро

"Нафтогаз Украины" в рамках размещения еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, снизил ориентиры доходности до 7,375-7,625% и 7,125-7,375% годовых соответственно, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Кино

В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству

Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Футбол

Селихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»

Футболисты «Спартака» Александр Селихов и Илья Гапонов не участвуют в тренировке команды перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Сочи».
Обновлено в 11:19
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Авто

Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150

Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Спорт

Боброва рассказала, что Медведева приходила к Тутберидзе с цветами

Обновлено в 09:40
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:30
Футбол

Ван Дейк отказался вести переговоры с «Барселоной»

По данным, которыми располагает Mirror, 28-летний голландец даже не стал выслушивать предложение каталонского клуба, отказавшись вести с ними переговоры.
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Хоккей

«Сочи» заключил пробный контракт с Анисиным

Нападающий Михаил Анисин заключил пробный контракт с "Сочи", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:59
Политика

Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
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Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Экономика

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Борис Альбертович Филатов
Украинский журналист
Украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике, народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 гг., городской голова Днепра.
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