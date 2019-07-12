Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым относительно срока сдачи в эксплуатацию Центрального моста через Днепр после капитального ремонта. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает телеканал «Открытый».

Зеленский поспорил с мэром Днепропетровска из-за моста через Днепр

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