Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного мостаРИА Новости 07:16
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года.
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Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
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Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
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Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".
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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
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В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
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Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
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Вышел тизер девятого сезона «Американской истории ужасов»
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