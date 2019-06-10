Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»Политика Сегодня 05:17

Зеленский перед началом выступления на съезде партии «Слуга народа» вспомнил о скандале и решил пошутить над Порошенко.

Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

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