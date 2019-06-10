Политика
Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»Политика Сегодня 05:17
Зеленский перед началом выступления на съезде партии «Слуга народа» вспомнил о скандале и решил пошутить над Порошенко.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Игры
CD Projekt Red продаёт набор из всех своих игр по цене одной
CD Projekt Red устроила просто безумную акцию: в GOG начал продаваться Simply: RED - сборник всех игр компании, который стоит всего 2377 рублей.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Сайт kp.ru писал о том, что 5 октября 2017-го состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию, а в конце прошлого года стало известно о намерении главы РФ посетить Эр-Рияд.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Голкипер Даниил Тарасов продолжит карьеру в Финляндии
Голкипер Даниил Тарасов подписал однолетний контракт с «Эссят Пори», сообщает официальный сайт финского клуба.
Обновлено в 07:22
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна
Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
Обновлено в 06:47
Политика
Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Обновлено в 07:40
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия
В Москве разгромили редакцию «Сноба»
Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Политика
Глава правительства Астраханской области ушел в отставку
Отставка исполняющего обязанности вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова по собственному желанию была сегодня удовлетворена врио губернатора региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Обновлено в 04:31
Общество
ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева резко похудела
Обновлено в 03:07
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30