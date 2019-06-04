Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше ПорошенкоРИА Новости 09:41

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим политики пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза.

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

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