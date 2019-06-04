Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше ПорошенкоРИА Новости 09:41

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим политики пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза.

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Происшествия Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».

Политика Зеленский высказался о дефолте на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.

Происшествия На съемках бондианы произошел взрыв Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.

Происшествия В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.

Общество «Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.

Шоу-бизнес Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Шоу-бизнес Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.

Авто АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Происшествия Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.

Футбол Игнашевич стал тренером «Торпедо» Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

Происшествия На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.

Футбол Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус» Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".

Происшествия МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия» Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.