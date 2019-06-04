Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше ПорошенкоРИА Новости 09:41
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим политики пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза.
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Спорт
Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом
Обновлено в 08:49
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
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Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов
В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:40
Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»
Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Политика
Зеленский высказался о дефолте на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено в 15:28
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
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Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Общество
«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса
С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график
Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено в 08:02
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27