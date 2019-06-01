Политика

Зеленский посетит Вашингтон по приглашению ТрампаКоммерсантъ 07:13

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон, о чем последний сообщил на своем официальном сайте. Белый дом пока официально не подтверждал информацию о визите президента Украины в США.
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Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа

Коммерсантъ07:13

Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон

РБК05:54

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение на встречу в Вашингтон

Известия04:50

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить США

RT на русском04:29

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

РИА Новости04:27

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Газета.Ru06:48

В администрации Зеленского подтвердили приглашение президента Украины на приём к Трампу

Говорит Москва04:28
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Наука

Google не смогла найти следы холодного ядерного синтеза

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
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Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей

В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:30
Космос

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено вчера в 00:23
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
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Cyberpunk 2077 не выйдет в 2019 году

Обновлено 29 мая в 11:09
Происшествия

В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Общество

Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей

Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

В Тольятти школьник разбился после падения с высоты 10 этажа

В соцсетях теряются в догадках, было ли падение случайным или преднамеренным: есть знакомые ребенка, которые утверждают, что дома и в школе у него было не все гладко.
Обновлено в 07:06
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»

Обновлено в 09:02
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты

Apple решила отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

В СНБО Украины рассказали об итогах первого заседания обновлённого совета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал о результатах недавнего совещания ведомства.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
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В Сочи арестовали старообрядческий храм

Обновлено в 07:40
Театры

В МХТ имени Чехова представят проект об истории и традициях театра

Как рассказала пресс-атташе МХТ Мария Малкина в интервью с «ТАСС», 1 июня будет представлена пьеса «Царь Федор Иоаннович», которую написал Алексей Толстой.
Обновлено в 05:23
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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