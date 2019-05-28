Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в ДонбассеТАСС вчера в 13:32
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе президента Украины.
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Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости
Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку
Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Политика
Правительство утвердило новый состав ВАК
Правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), председателем остался ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Здоровье
В Орле сделали сложнейшую операцию новорожденному из Курска
Малыша привезли в Орел в возрасте 11 дней. В НКМЦ им. Круглой мальчику сделали костно-пластическую трепанацию с полным удалением гематомы.
Обновлено в 09:22
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Обновлено в 11:01
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Спорт
Российские волейболистки проиграли Германии в матче Лиги наций
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Марсело Бьелса продлил контракт с «Лидсом»
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Обновлено вчера в 11:16
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Обновлено в 11:26