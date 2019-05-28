Политика

Зеленский посетил передовую ДонбассаЗакC.Ру 04:23

Украинский лидер побывал в станицах Луганской и Счастье, где пообщался с военными о боевых действиях и их бытовых нуждах, а именно - узнал об обеспеченности техникой, местами проживания и питанием. Посетил Зеленский и передовую, посты наблюдения и блиндажи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Должен сесть за стол переговоров с нашей властью». Жители Донбасса — об ожиданиях от визита президента Зеленского

Телеканал 360°15:30

Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе

ТАССвчера в 13:32

Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс

РИА Новости09:20

Корнилов рассказал, как Запад мешает Зеленскому прекратить войну в Донбассе

ФАН03:30

Чем удивил Зеленский в ходе поездки в Донбасс

Rambler News Service04:28

Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы государства

RT на русскомвчера в 16:56

Появилось видео поездки Зеленского в Донбасс

Газета.Ru11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Политика

Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски

Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Экономика

Владелец «Муз-ТВ» Таврин купил сервис ремонта квартир

«Сделано» специализируется на ремонте квартир под ключ, он предлагает стандартизированные решения с фиксированными ценами и сроками.
Обновлено в 16:08
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено в 15:50
Общество

Температура выше нормы ожидается по всей России летом

Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Политика

В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 15:20
Политика

В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова.
Обновлено в 12:13
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Музыка

Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Футбол

«Интер» согласовал 5-летний контракт с Лукаку

Обновлено в 13:06
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца»

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 12:58
Футбол

«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»

"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Наука

Почему так важно принимать аспирин пациентам после перенесения инсульта

Многие врачи считали, что препараты, в состав которых входят аспирин и клопидогрел, могут привести к другой форме кровоизлияния, такой как геморрагический инсульт.
Обновлено 26 мая в 10:37
Армия и оружие

Сербия направила армию к границе с Косово

Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.
Обновлено в 11:11
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 11:59
Культура

Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»

В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Политика

Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением ему гражданства Украины

Обновлено в 12:59
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Здоровье

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное