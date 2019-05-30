Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»REGNUM 14:56

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
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Зеленский поругался с журналистами канала Порошенко

Телеканал 360°12:39

Зеленский поругался с журналисткой. «Что вы мне тут интервью ведете?»

URA.Ru12:29

Зеленский повздорил с журналистами канала Порошенко

ТВ Центр11:04

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Газета.Ru09:40

Зеленский поскандалил с журналисткой из-за квартиры

Lenta.ru09:03

«Давайте скинемся и купим людям квартиру»: Зеленский поскандалил с журналисткой

РЕН ТВ08:26

Зеленский поругался с журналистами в Львовской области

Российская газета11:26
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Спорт

Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:57
Политика

Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги

Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Скрывавшийся после избиения подозреваемого полицейский попался

Обновлено в 15:42
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено в 16:47
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.
Обновлено в 15:56
Космос

Ученые отправят на Луну лазерную 3D-печать

Обновлено в 10:07
Общество

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Авто

Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Технологии

В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Игры

GOG.com раздаёт Obduction

Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Спартак» выйдет из отпуска 15 июня

"Спартак" выйдет из отпуска 15 июня, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено 28 мая в 11:47
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве

Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Принц Гарри пригласили желающих к себе домой

Обновлено в 12:35
Политика

Украина ведет «две войны», заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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