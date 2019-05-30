Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»REGNUM 14:56

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Кино Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных» Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».

Спорт Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, передает РИА "Новости".

Политика Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Авто Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.

Политика Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.

Общество У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.

Авто Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.

Технологии В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Экономика В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Игры GOG.com раздаёт Obduction Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.

Футбол «Спартак» выйдет из отпуска 15 июня "Спартак" выйдет из отпуска 15 июня, сообщает официальный сайт красно-белых.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Армия и оружие Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8 «В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.

Здоровье Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.

Политика Украина ведет «две войны», заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.