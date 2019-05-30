Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»REGNUM 14:56

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
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Зеленский поругался с журналистами канала Порошенко

Телеканал 360°12:39

Зеленский поругался с журналисткой. «Что вы мне тут интервью ведете?»

URA.Ru12:29

Зеленский повздорил с журналистами канала Порошенко

ТВ Центр11:04

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Газета.Ru09:40

Зеленский поскандалил с журналисткой из-за квартиры

Lenta.ru09:03

«Давайте скинемся и купим людям квартиру»: Зеленский поскандалил с журналисткой

РЕН ТВ08:26

Зеленский поругался с журналистами в Львовской области

Российская газета11:26
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Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет

Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено в 16:08
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Политика

Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:51
Футбол

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено в 14:32
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Обновлено в 14:22
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Технологии

Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность

Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Музыка

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Обновлено в 09:44
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:26
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Космос

Лунная ГЛОНАСС позволит получать точности до 30 сантиметров

Создание окололунной системы ГЛОНАСС позволит добиться сантиметровых точностей.
Обновлено в 07:37
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Технологии

Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска

В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:50
Игры

В GOG началась летняя распродажа

Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено в 17:20
Музыка

Лоза назвал дураками критикующих Макаревича фанатов

Критиковать лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича за решение выступить у стен Кремля в День России могут только дураки, заявил музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Политика

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Наука

На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века

Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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