Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в ДонбассеГазета.Ru 14:57
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте. Об этом президент страны заявил после смертельного обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко.
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
Обновлено 08 июля в 10:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста
Обновлено в 08:32
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Политика
Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Обновлено в 23:12
Шоу-бизнес
Ксению Бородину высмеяли из-за «колхозной» прически
Обновлено в 13:13
Происшествия
ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод
Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено в 20:57
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Здоровье
Экологичные порошки — это маркетинговый трюк? Ученый ПГНИУ — о средствах для стирки и мытья посуды
Иногда на в составе средства для стирки вы можете увидеть фразу «биоразлагаемые ПАВ». Это значит, что в порошок или гель добавили поверхностно-активные вещества, которые полностью перерабатываются микроорганизмами.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку
Обновлено в 06:16
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено в 02:31
Авто
Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman
Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.
Обновлено в 09:14
Политика
ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59
Экономика
Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до 30%
"Рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 п.п. (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 п.п.", - отмечает регулятор.
Обновлено в 06:53
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 15:01
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено в 19:07
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Новейший авианосец ВМС Британии снова дал течь
В 2015 году в Лондоне была утверждена стратегия по обороне и безопасности, которая гласит о том, что в состав Военно-морских сил Британии должны входить два новых авианосца Queen Elizabeth, которые могут нести самые современные вооружения, а также по пятьдесят самолетов F-35.
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40