Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте. Об этом президент страны заявил после смертельного обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко.

Происшествия Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

Политика Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Шоу-бизнес Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Происшествия Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.

Армия и оружие В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Здоровье Экологичные порошки — это маркетинговый трюк? Ученый ПГНИУ — о средствах для стирки и мытья посуды Иногда на в составе средства для стирки вы можете увидеть фразу «биоразлагаемые ПАВ». Это значит, что в порошок или гель добавили поверхностно-активные вещества, которые полностью перерабатываются микроорганизмами.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Общество Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».

Авто Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.

Политика ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Экономика Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до 30% "Рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 п.п. (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 п.п.", - отмечает регулятор.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

Экономика Быстрым платежам накручивают процент Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.

Финансы Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.

Армия и оружие Новейший авианосец ВМС Британии снова дал течь В 2015 году в Лондоне была утверждена стратегия по обороне и безопасности, которая гласит о том, что в состав Военно-морских сил Британии должны входить два новых авианосца Queen Elizabeth, которые могут нести самые современные вооружения, а также по пятьдесят самолетов F-35.