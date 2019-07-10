Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте. Об этом президент страны заявил после смертельного обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко.

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

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