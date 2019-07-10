Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в ДонбассеГазета.Ru вчера в 14:57
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте. Об этом президент страны заявил после смертельного обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко.
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Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие
Колонна главы Донецкой области Украины попала под обстрел
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года
Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 05:40
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Политика
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Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено 09 июля в 10:26
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Наука
Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом
Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Культура
Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Буря на Урале: сотни людей остались без света
В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено вчера в 13:35
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
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Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
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Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Происшествия
Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчину
В результата пожара в барнаульском многоквартирном доме пострадал мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Составлена подборка самых дорогих и бюджетных специальностей в вузах Чебоксар
ЧГУ имени Ульянова Максимальная стоимость одного года обучения в ЧГУ составила 189310 рублей.
Обновлено вчера в 05:35