Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в ДонбассеГазета.Ru 14:57
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте. Об этом президент страны заявил после смертельного обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко.
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Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
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Политика
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10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
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Тайна происхождения следов доисторических вездеходов
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Обновлено вчера в 06:29
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Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
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