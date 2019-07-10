Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в ДонбассеГазета.Ru вчера в 14:57
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте. Об этом президент страны заявил после смертельного обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
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Сборная Нигерии по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Сборная Нигерии по футболу обыграла команду ЮАР со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций.
Обновлено вчера в 16:56
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Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
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В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
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Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ
Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова порадовала поклонников новостью о том, что ей удалось успешно сдать ЕГЭ.
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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
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Эксперты отмечают, что доля работающих сверхурочно россиян может быть куда выше, т. к. невозможно определить, сколько жителей работают нелегально или «фрилансят».
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
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Экономика
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Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
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Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто
Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
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Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Спорт
Польша в «Финале шести» Лиги наций обыграла Бразилию, США – Францию
В Чикаго состоялись первые матчи группового этапа «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 23:45
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Экономика
«Национальная Медиа Группа» завела «Трех котов»
Холдинг инвестировал в производителя анимации "Национальная Медиа Группа" (НМГ) приобрела 25% в "Студии Метрафильмс" — создателе одного из крупнейших российских анимационных брендов "Три кота".
Обновлено вчера в 19:07
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Футбол
Неймар уверен, что вернется в «Барселону»
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC.
Обновлено в 00:42
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
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Обновлено в 01:00
Театры
Кехман назвал Курентзиса иудой в театральном мире
Теодор Курентзис, которого все чаще называют гениальным дирижером современности (перебор, конечно), покинул Пермскую оперу.
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Светлана Лобода опубликовала в микроблоге «обнаженную» фотографию, на которой женщина запечатлена в эффектной позе йоги.
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Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
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Происшествия
Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе
Сведения о фиктивном трудоустройстве офицера ФСБ были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток за выдачу дипломов Адыгейского государственного университета, уточняет издание.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
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Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35