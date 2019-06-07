Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детейРБК 16:44

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк. В Грузии ее обвинили в торговле детьми.

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

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