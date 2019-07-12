Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУИзвестия 16:40

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Известия16:40

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

РИА Новости13:54

Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца

RT на русском14:17

Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу и Генпрокуратуре вернуть на родину Виталия Маркива

Эхо Москвы14:02

Зеленский распорядился вернуть осужденного в Италии бойца АТО

Московский Комсомолец14:56

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре вернуть осужденного в Италии на 24 года украинца

ТАСС13:46

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Rambler News Service13:39
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Политика

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В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
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Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
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В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
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ВВП Сингапура во 2-м квартале упал на 3,4%

Объем ВВП в апреле-июне вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало наихудшим результатом за последние десять лет (во втором квартале 2009 года показатель упал на 1,2%).
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Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
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Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии привезут в Москву

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Армия и оружие

Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:42
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Россия - страна охранников и таксистов. Проблемы начнутся, когда они станут не нужны

Президент «Высшей школы экономики» произнес в Сколково страшные слова о том, что через 10 лет практически полностью исчезнет профессия продавца и охранника.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
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Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
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Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за тверка на фоне деревьев

Жительницу Брянска Алену Червякову вызвали в полицию из-за видео с тверком на фоне деревьев.
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В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
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Радиоастрономы планируют использование лунного ландшафта

Некоторые области на Луне идеальны, потому что радиочастота и тепловой шум, оба являются величайшими врагами радиоастрономов, могут быть ниже, чем даже на Плутоне.
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В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

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Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
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Трамп намерен уволить главу нацразведки

Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.
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Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»

Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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