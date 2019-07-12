Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУИзвестия 16:40
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Футбол
Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Политика
«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры
Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:22
Политика
Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины
Глава Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не был заинтересован в установлении истины.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Появилось видео доставки С-400 в Турцию
Обновлено в 10:23
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Экономика
Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио
Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.
Обновлено в 05:21
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Общество
Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100
Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Общество
Отельер рассказал о повторно использующихся продуктах на шведских столах в Турции
Айык поспешил заверить, что турецкие отели не выставляют на столы повторно скоропортящиеся продукты, а также оставленную отдыхающими на тарелках пищу, даже если к ней никто не притронулся.
Обновлено в 21:23
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Космос
Роскосмос получил первые снимки с запущенного с «Восточного» спутника
Первые снимки получили ученые с запущенного неделю назад гидрометеорологического спутника "Метеор-М".
Обновлено в 13:50
Происшествия
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика
Венесуэла заключила соглашение с крупным производителем из России
Контракт с крупным российским промышленным предприятием заключили власти Венесуэлы, заявил вице-президент южноамериканской республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами 12 июля на конференции, посвященной развитию агропромышленности страны.
Обновлено в 22:31
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Космос
На Марс отправят роботов-скалолазов
На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.
Обновлено в 04:47
Авто
Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus
Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43