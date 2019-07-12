Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУИзвестия 16:40

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Известия16:40

Зеленский распорядился вернуть осужденного в Италии бойца АТО

Московский Комсомолец14:56

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Rambler News Service13:39

Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу и Генпрокуратуре вернуть на родину Виталия Маркива

Эхо Москвы14:02

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

РИА Новости13:54

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре вернуть осужденного в Италии на 24 года украинца

ТАСС13:46

Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца

RT на русском14:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Футбол

Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Политика

«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры

Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:22
Политика

Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера

Обновлено в 10:29
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины

Глава Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не был заинтересован в установлении истины.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Появилось видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено в 10:23
Общество

Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану

Обновлено в 06:38
Экономика

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.
Обновлено в 05:21
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Общество

Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100

Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Общество

Отельер рассказал о повторно использующихся продуктах на шведских столах в Турции

Айык поспешил заверить, что турецкие отели не выставляют на столы повторно скоропортящиеся продукты, а также оставленную отдыхающими на тарелках пищу, даже если к ней никто не притронулся.
Обновлено в 21:23
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформу

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Космос

Роскосмос получил первые снимки с запущенного с «Восточного» спутника

Первые снимки получили ученые с запущенного неделю назад гидрометеорологического спутника "Метеор-М".
Обновлено в 13:50
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания

Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Венесуэла заключила соглашение с крупным производителем из России

Контракт с крупным российским промышленным предприятием заключили власти Венесуэлы, заявил вице-президент южноамериканской республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами 12 июля на конференции, посвященной развитию агропромышленности страны.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Жители Янино отобрали у живодера собаку и сожгли его мопед

Обновлено в 08:16
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Космос

На Марс отправят роботов-скалолазов

На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.
Обновлено в 04:47
Авто

Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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