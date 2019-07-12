Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.

Футбол Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми» Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.

Политика На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.

Политика Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".

Политика «Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Армия и оружие Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины Глава Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не был заинтересован в установлении истины.

Экономика Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Общество Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100 Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Общество Отельер рассказал о повторно использующихся продуктах на шведских столах в Турции Айык поспешил заверить, что турецкие отели не выставляют на столы повторно скоропортящиеся продукты, а также оставленную отдыхающими на тарелках пищу, даже если к ней никто не притронулся.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Экономика Центробанк отложит новую пенсионную реформу Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.

Космос Роскосмос получил первые снимки с запущенного с «Восточного» спутника Первые снимки получили ученые с запущенного неделю назад гидрометеорологического спутника "Метеор-М".

Происшествия Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Политика Венесуэла заключила соглашение с крупным производителем из России Контракт с крупным российским промышленным предприятием заключили власти Венесуэлы, заявил вице-президент южноамериканской республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами 12 июля на конференции, посвященной развитию агропромышленности страны.

Политика Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе» Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Космос На Марс отправят роботов-скалолазов На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.

Авто Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».