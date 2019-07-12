Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУИзвестия вчера в 16:40

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

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Зеленский распорядился вернуть осужденного в Италии бойца АТО

Московский Комсомолецвчера в 14:56

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре вернуть осужденного в Италии на 24 года украинца

ТАССвчера в 13:46

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Эхо Москвывчера в 14:02

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РИА Новостивчера в 13:54

Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца

RT на русскомвчера в 14:17

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Rambler News Serviceвчера в 13:39
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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