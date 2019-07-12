Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУИзвестия вчера в 16:40
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»
Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено вчера в 23:54
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Футбол
Голкипер «Реала»: «Если не получается расстегнуть лифчик - рви»
Если не получается, можно разорвать.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Как творог влияет на здоровье почек, объяснили врачи
В любом случае, стоит всегда помнить, что при любых проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачами.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Наука
В Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено в 00:16
Баскетбол
Леброн не отдаст свой игровой номер Энтони Дэвису
Обновлено в 01:56
Общество
Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Космос
Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
Обновлено в 01:42
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт
Сокращение маршрутов и трамваи в центре: как в ближайшем будущем изменится транспорт в Ярославле
Городские власти наобещали ярославцам грандиозных улучшений в работе транспорта: прокладку трамвайных линий по центру города, избавление от маршруток, оплату по безналу и много чего еще.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика
На Украине «раскусили схему» Путина, заявил экс-представитель НАТО
Бывший представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах сравнил отношение украинского президента Владимира Зеленского к российскому коллеге Владимиру Путину с подходом президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:26
Транспорт
В московском метро закрыли участок красной ветки
В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Появилось видео с места трагедии в Туве
Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
Обновлено вчера в 10:25