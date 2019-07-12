Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУИзвестия вчера в 16:40
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Происшествия
СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии
Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:45
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Наталья Фриске трогательно поздравила отца с днем рождения
Несколько часов назад Наталья Фриске поздравила своего отца с днем рождения.
Обновлено в 04:26
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском
Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Наука
Ученые выявили новый гормон, который отвечает за контроль памяти
Выяснилось, что данный гормон не только отвечает за передачу информации от пищеварительной системы в мозг, но и имеет функции по контролю памяти, пишут «Дни24».
Обновлено 10 июля в 09:34
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха
Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Наука
В Бразилии нашли окаменевшую лилию возрастом 115 млн лет
Найденная специалистами лилия хорошо сохранилась благодаря тому, что корни, цветок и отдельные клетки окаменели.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено вчера в 14:18
Здоровье
Как творог влияет на здоровье почек, объяснили врачи
В любом случае, стоит всегда помнить, что при любых проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачами.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Общество
Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти
Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости.
Обновлено в 03:13
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Хоккей
«Сент-Луис» подписал новый контракт с Фаббри
Нападающий Робби Фаббри продлил контракт с «Сент-Луисом». Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Карелии
В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и его пассажир, водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18