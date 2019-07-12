Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУИзвестия вчера в 16:40

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу и Генпрокуратуре вернуть на родину Виталия Маркива

Эхо Москвывчера в 14:02

Зеленский распорядился вернуть осужденного в Италии бойца АТО

Московский Комсомолецвчера в 14:56

Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца

RT на русскомвчера в 14:17

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Известиявчера в 16:40

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

РИА Новостивчера в 13:54

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре вернуть осужденного в Италии на 24 года украинца

ТАССвчера в 13:46

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Rambler News Serviceвчера в 13:39
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Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Происшествия

СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии

Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:45
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Наталья Фриске трогательно поздравила отца с днем рождения

Несколько часов назад Наталья Фриске поздравила своего отца с днем рождения.
Обновлено в 04:26
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Наука

Ученые выявили новый гормон, который отвечает за контроль памяти

Выяснилось, что данный гормон не только отвечает за передачу информации от пищеварительной системы в мозг, но и имеет функции по контролю памяти, пишут «Дни24».
Обновлено 10 июля в 09:34
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400

Обновлено в 03:28
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Политика

Малахова назвали врагом Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха

Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Наука

В Бразилии нашли окаменевшую лилию возрастом 115 млн лет

Найденная специалистами лилия хорошо сохранилась благодаря тому, что корни, цветок и отдельные клетки окаменели.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Финансы

«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд

По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено вчера в 14:18
Здоровье

Как творог влияет на здоровье почек, объяснили врачи

В любом случае, стоит всегда помнить, что при любых проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачами.
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Общество

Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти

Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости.
Обновлено в 03:13
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Хоккей

«Сент-Луис» подписал новый контракт с Фаббри

Нападающий Робби Фаббри продлил контракт с «Сент-Луисом». Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Карелии

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и его пассажир, водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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