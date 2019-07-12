Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

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