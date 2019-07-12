Политика
Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинцаRambler News Service 13:39
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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Армия и оружие
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Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
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Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста
Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.
Обновлено в 15:23
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В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
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Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
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Политика
Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»
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Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
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Меган Маркл отказали на кастинге популярного шоу из-за ее характера
Правда, знакомые герцогини рассказывают, что Маркл всегда обладала требовательным, не очень приятным характером.
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Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
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Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
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Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В парке на Смоленке нашли петербуржца с простреленной головой
В Василеостровском районе Петербурга сегодня, 12 июля, нашли тело мужчины с простреленной головой.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Общество
«Открытые медиа»: магазин, который связывают с дочерью Кадырова, продает интимные товары с недействительными чеками
Магазин интимных товаров Lady A, который связывают с дочерью Рамзана Кадырова Айшат, выдает недействительные кассовые чеки и не раскрывает данных о месте производства продукции.
Обновлено в 05:12
Футбол
Голкипер «Зенита» перешёл в «Ростов»
Петербургский «Зенит» официально объявил о переходе в «Ростов» своего голкипера Егора Бабурина.
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Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено в 14:42
Недвижимость
Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет
В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10