Политика

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинцаRambler News Service 13:39

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

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Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

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Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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