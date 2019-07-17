Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданстваГазета.Ru 04:39
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны разработать механизм упрощенной выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев из "дружественных стран". Об этом сообщает офис президента Украины в своем фейсбуке.
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Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Экономика
ФАС предлагает лишить РЖД грузовых вагонов для развития конкуренции
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил вывести РЖД с рынка грузовых вагонов.
Обновлено вчера в 16:34
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Фонд Ходорковского взял на работу бывшего представителя НАТО в Москве
Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, который является бывшим представителем НАТО в Москве.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Песков назвал первый шаг для диалога между РФ и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что освобождение журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 07:01
Кино
Телеканал HBO перезапускает сериал «Сплетница»
Обновлено в 04:24
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Воробьев пообщался с молодыми мамами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил центр материнства и детства в Сергиево-Посаде, где вручил подарки молодым мамам.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания
По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
Обновлено в 01:36
Футбол
«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму
Пресс-служба "Тоттенхэма" презентовала новые комплекты формы на сезон 2019/2020. Были показаны сразу два комплекта - домашняя и выездная.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков
Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
Обновлено в 07:25
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав
Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Наука
Впервые в мире обнаружена и показана трехмерная спиновая жидкость
Обновлено вчера в 12:55
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08