Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданстваRT на русском вчера в 16:46
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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Зеленский ответил Путину на указ о гражданстве России для всех жителей Донбасса
Газета.Ruвчера в 16:49
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Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.
Обновлено вчера в 21:45
Авто
Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии
Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.
Обновлено в 00:53
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу
В четверг на барже, закрепленной на середине реки Амур официально стартовало строительство трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, сообщает источник с места событий.
Обновлено в 00:46
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Анчелотти подшутил над Инсинье, выдав себя за фаната «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подшутил над форвардом своей команды Лоренцо Инсинье.
Обновлено вчера в 16:01
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Команда выберет капитана»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда выберет капитана после того, как все игроки вернутся из отпуска.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина во Франции лишили водительских прав
Обновлено в 00:26
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Гаджеты
Xiaomi выпустит Redmi K20 Pro из золота с бриллиантами для Индии
Xiaomi для индийского рынка выпустит всего 20 единиц смартфонов Redmi K20 Pro Signature Edition с золотым корпусом и натуральными бриллиантами.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено вчера в 15:37
Технологии
«Яндекс» научился следить за доходами своих пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала алгоритм, который сможет определять доходы пользователей своих сервисов.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Законопроект о квитировании выбросов единогласно принят депутатами Госдумы, сообщает в своем телеграм-канале депутат Владимир Бурматов.
Обновлено в 00:36
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России
Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено вчера в 03:12
Армия и оружие
Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле
Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития
Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
Обновлено в 00:00