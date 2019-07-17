Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданстваRT на русском 16:46

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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Зеленский поручил упростить предоставление гражданства Украины

РИА Новости17:50

Зеленский решил упростить получение гражданства Украины

Ведомости16:53

Зеленский ответил Путину на указ о гражданстве России для всех жителей Донбасса

Газета.Ru16:49

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

RT на русском16:46

Зеленский ответил Путину. Он обещает выдавать гражданство Украины жителям «дружественных стран» и пострадавшим от репрессий

Фонтанка.Ру16:39

Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства

ТАСС16:25

Зеленский решил выдать гражданство Украины жителям «дружественных стран»

РБК16:20
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
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В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
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Обновлено в 11:38
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Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17

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Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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