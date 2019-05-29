Политика
Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурмуUdm-Info 11:46
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Общество
«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»
Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
Обновлено в 17:00
Футбол
Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Обновлено в 03:25
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Политика
Охранник Коломойского стал главой Службы безопасности Зеленского
По данным некоторых украинский СМИ, Донец работал охранником украинского бизнесмена и мецената Игоря Коломойского.
Обновлено в 16:30
Игры
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: представлен последний клан — Малкавианы
Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили последний клан RPG, который будет доступен на релизе игры в первом квартале 2020 года, — им стали Малкавианы.
Обновлено в 09:44
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили вопросы поставки российских комплексов С-400
Глава коммуникационного ведомства администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу в связи с поставками российских комплексов С-400.
Обновлено в 17:35
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске
В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Игры
Sony назвала дату выхода Death Stranding
Обновлено в 13:46
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь
Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Политика
Владимир Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом 29 мая сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 08:59
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Газманов рассказал об операции в Германии
Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Технологии
В Москве представили первый российский квантовый телефон
Обновлено в 02:00
Политика
Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Путин разрешил гражданам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с тяжёлыми заболеваниями усыновлять по решению суда уже проживающих с ними детей.
Обновлено в 18:17