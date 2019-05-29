Политика

Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурмуUdm-Info 11:46

Президент Украины посоветовал своим коллегам-политикам тоже перейти на шаурму.
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Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

ТАСС09:17

Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму

Известия09:13

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Газета.Ru08:32

Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму

РИА Новости08:58

Зеленский похвастался обедом с шаурмой

Московский Комсомолец08:56

Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

RT на русском08:51

Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму

РБК09:13
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Энергетика

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Финансы

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Общество

«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»

Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
Обновлено в 17:00
Футбол

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Обновлено в 03:25
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 17:17
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Политика

Охранник Коломойского стал главой Службы безопасности Зеленского

По данным некоторых украинский СМИ, Донец работал охранником украинского бизнесмена и мецената Игоря Коломойского.
Обновлено в 16:30
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: представлен последний клан — Малкавианы

Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили последний клан RPG, который будет доступен на релизе игры в первом квартале 2020 года, — им стали Малкавианы.
Обновлено в 09:44
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 20 человек

Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»

Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили вопросы поставки российских комплексов С-400

Глава коммуникационного ведомства администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу в связи с поставками российских комплексов С-400.
Обновлено в 17:35
Наука

Ученые выяснили, что происходит с телом человека в «зоне смерти» на Эвересте

Обновлено в 15:05
Авто

Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Политика

Парламент Израиля объявил о самороспуске

В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Игры

Sony назвала дату выхода Death Stranding

Обновлено в 13:46
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Политика

Владимир Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом 29 мая сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 08:59
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Газманов рассказал об операции в Германии

Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Технологии

В Москве представили первый российский квантовый телефон

Обновлено в 02:00
Политика

Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:30
Общество

Путин разрешил гражданам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с тяжёлыми заболеваниями усыновлять по решению суда уже проживающих с ними детей.
Обновлено в 18:17
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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