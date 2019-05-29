Политика
Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурмуUdm-Info 11:46
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых
Обновлено в 07:47
Общество
В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа
Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Игры
Sony назвала дату выхода Death Stranding
Обновлено в 13:46
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Политика
Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик
Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Здоровье
Валентина Матвиенко: «Попытки надавить на Россию обречены»
Сенаторы предлагают ввести дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения россиянами старше 40 лет диспансеризации.
Обновлено в 03:40
Общество
Круглые столы за миллионы: о чем молчит префектура ТиНАО
За 20 дней, начиная с 6 декабря 2018 года, исполнитель должен был в том числе опросить не менее 21 представителя профессиональных групп в области обеспечения безопасности и правопорядка, организовать 21 круглый стол, по одному в каждом поселении ТиНАО.
Обновлено в 14:49
Хоккей
«Витязь» подписал контракт с нападающим системы «Нэшвилла» Колтыгиным
Новичок «Витязя» Павел Колтыгин Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.
Обновлено в 14:10
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершается отопительный сезон
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 С. Первыми от отопления отключат дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток дома в остальных районах города.
Обновлено в 19:13
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов
Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика
Бутину перевели в тюрьму во Флориде
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ
Первые истребители 5-го поколения Су-57 поступят в Воздушно-космические силы РФ в конце нынешнего года.
Обновлено в 08:29
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
Обновлено в 17:34
Экономика
Сбербанк ведет переговоры с SOCAR по Антипинскому НПЗ
Сбербанк ведет переговоры по Антипинскому НПЗ с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а также еще с рядом потенциальных инвесторов.
Обновлено в 13:52