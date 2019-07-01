Политика
Зеленский потребовал наказать КлимкинаГазета.Ru 07:02
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
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Климкина могут привлечь к дисциплинарной ответственности по запросу Зеленского
Rambler News Service07:02
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Музыка
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Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
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Общество
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
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Происшествия
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В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
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Крыша жилого дома загорелась в Нижневартовске
Обновлено в 09:25
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Любовь Успенская призналась, что готова прибегнуть к ЭКО
Женщина заявила, что готова прибегнуть к процедуре ЭКО.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Наука
Ученые из России выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции
Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
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Общество
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Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
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Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе от выступлений в России
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Обновлено вчера в 14:25
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
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Происшествия
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Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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