Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

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