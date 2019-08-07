Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на ДонбассеМетагазета вчера в 05:08
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
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Происшествия
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
Обновлено в 07:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Хантсман с семьёй вернётся в США через полтора месяца
Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман собирается вернуться на родину через полтора месяца. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины
Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.
Обновлено в 07:02
Общество
Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора
Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31
Транспорт
Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы
Глава Саратова Михаил Исаев выступил с официальным заявлением о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Задержанные за драку в Польше россияне отправлены под арест
«Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира», - сообщает новость местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:06
Наука
Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров
Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Политика
Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией
Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено 06 августа в 21:59
Экономика
Росстат сообщил о серьезном росте цен на хлеб
В России за первые 7 месяцев этого года цены на хлеб выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше всего подорожал черный хлеб.
Обновлено в 05:35
Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес
Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 18:17
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Наука
Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и японскими коллегами разработали антенну для новых 5G-сетей, которая повысит скорость передачи данных интернета.
Обновлено в 02:00
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ
Накануне "Известия" со ссылкой на МИД России сообщали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Киев не подавал официальных уведомлений о выходе из Содружества.
Обновлено в 07:12
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
На Западе оценили кадры с первым полетом «Охотника»
Западные эксперты оценили видео с первым полетом российского тяжелого беспилотника "Охотник".
Обновлено в 05:47
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08