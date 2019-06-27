Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на КлимкинаВести.Ru 10:20

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории. Также украинский лидер сообщил о том, что Министерство иностранных дел Украины не согласовывало с ним ноту в адрес России по украинским морякам.

Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на Климкина

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