Политика
Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на КлимкинаВести.Ru 10:20
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории. Также украинский лидер сообщил о том, что Министерство иностранных дел Украины не согласовывало с ним ноту в адрес России по украинским морякам.
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Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
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Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
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Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
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Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства
Актеры, обратившиеся с просьбой вернуть Татьяну Доронину во МХАТ, рассказали Sobesednik.ru об угрозах в свой адрес.
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Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
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Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
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Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
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Религия
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Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
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Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
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Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
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