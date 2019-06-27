Политика

Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на КлимкинаВести.Ru 10:20

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории. Также украинский лидер сообщил о том, что Министерство иностранных дел Украины не согласовывало с ним ноту в адрес России по украинским морякам.
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Зеленский обиделся на «слишком самостоятельный» МИД Украины

Вести.Ru18:29

Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков

Коммерсантъ10:17

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

РИА Новости09:34

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

РБК09:49

Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

ТАСС09:48

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

RT на русском09:53

Зеленский по-русски обратился к Путину

Lenta.ru09:34
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Экономика

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Спорт

Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр

Обновлено в 15:12
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика

Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией

Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран.
Обновлено в 17:20
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Авто

Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

«Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.
Обновлено в 16:20
Политика

Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров

Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин»

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Обновлено в 18:50
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Азиза бросила жениха перед свадьбой

Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.
Обновлено в 15:46
Театры

Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства

Актеры, обратившиеся с просьбой вернуть Татьяну Доронину во МХАТ, рассказали Sobesednik.ru об угрозах в свой адрес.
Обновлено в 12:21
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество

Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

Обновлено в 13:20
Происшествия

Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем

Обновлено в 06:30
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Религия

Константинополь отказался признавать черногорских раскольников

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Происшествия

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика

Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Обновлено в 12:19
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