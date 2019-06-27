Политика
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряковРИА Новости 09:34
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. "У нас у всех есть дети, верните детей родителям", — сказал на русском языке глава государства. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Читать в источнике
Оценить339
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Гаджеты
Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв
Обновлено в 18:58
Политика
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело
По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.
Обновлено в 10:08
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 18:15
Наука
Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы
Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено в 14:00
Кино
Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети
Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 12:31
Транспорт
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
Обновлено в 17:12
Происшествия
Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса
Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Политика
В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Баскетбол
Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы
Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
Обновлено в 15:16
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Авто
Тюнеры из ABT представили доработанную Audi SQ2
Тюнинг-компания ABT представила своё видение немецкого компактного кроссовера Audi Q2 с шильдиком S. Специалисты ABT «накрутили» мощность двигателя Audi SQ2 с заводских 300 лошадиных сил до 350, при этом максимальный крутящий момент увеличился с 400 до 440 Нм.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Политика
Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках на улицах Тбилиси
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в беспорядках, которые начались в Тбилиси 20 июня.
Обновлено в 13:38
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка
Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Врачи чудом спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце
В Шанхае врачам удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце. Об этом сообщает портал AsiaOne.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Общество
Минстрой РФ пообещал дополнительное финансирование за комплексный подход к благоустройству
Минстрой РФ пообещал дополнительное финансирование за комплексный подход к благоустройству Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщило, что отдельные регионы смогут получать дополнительное федеральное финансирование за комплексный подход к благоустройству.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Прокуратура запросила более 14 лет колонии для обвиняемого по делу «кубанских каннибалов»
Во время прений в Прикубанском районном суде Краснодара прокуратура запросила 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для обвиняемого по делу «кубанских канибалов» Дмитрия Бакшеева, рассказала «Медиазоне» юрист Юлия Федотова.
Обновлено в 12:40