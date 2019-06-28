Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряковИзвестия вчера в 09:54

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.
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Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

RT на русскомвчера в 09:53

Зеленский обиделся на «слишком самостоятельный» МИД Украины

Вести.Ruвчера в 18:29

Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков

Коммерсантъвчера в 10:17

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Газета.Ruвчера в 20:00

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

РБКвчера в 09:49

Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

ТАССвчера в 09:48

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

РИА Новостивчера в 09:34
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено вчера в 15:48
Политика

Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии

Обновлено вчера в 04:04
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Транспорт

Несколько улиц благоустроят в Красносельском районе Москвы

Рабочие благоустроят детский сквер и заменят покрытие на площади возле станции метро «Красносельская».
Обновлено в 01:08
Политика

Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе

Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено вчера в 20:59
Политика

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Религия

Вандалы уничтожили поклонный крест на въезде в Советскую Гавань

В Советской Гавани в Хабаровском крае неизвестные спилили поклонный крест, установленный на въезде в город рядом со стелой с названием города.
Обновлено в 00:20
Интернет

Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Почему Яна Поплавская развелась с мужем после 25 лет брака

Яна Поплавская, биография которой вызывает неподдельный интерес, 25 лет прожила в браке, который называли идеальным.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Политика

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Обновлено вчера в 07:01
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

Из-за паводка эвакуировали 654 человека в Иркутской области

Паводок из-за проливных дождей продолжает набирать силу Проливные дожди в Иркутской области привели к выходу из русел сразу нескольких рек и подтоплению прибрежной территории и почти двух тысяч домовладений, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Политика

Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией

По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом

Вечером 27 июня в Кемерове сгорел частный жилой дом, надворные постройки и веранда.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено в 00:52
Транспорт

Карту камер видеофиксации Подмосковья опубликовал Минтранс

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье

Онколог рассказал, что способствует развитию рака груди

Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке

Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
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