Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряковИзвестия вчера в 09:54
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.
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Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Транспорт
Несколько улиц благоустроят в Красносельском районе Москвы
Рабочие благоустроят детский сквер и заменят покрытие на площади возле станции метро «Красносельская».
Обновлено в 01:08
Политика
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено вчера в 17:24
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Встреча Путина и Трампа началась в Осаке
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Религия
Вандалы уничтожили поклонный крест на въезде в Советскую Гавань
В Советской Гавани в Хабаровском крае неизвестные спилили поклонный крест, установленный на въезде в город рядом со стелой с названием города.
Обновлено в 00:20
Интернет
Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Почему Яна Поплавская развелась с мужем после 25 лет брака
Яна Поплавская, биография которой вызывает неподдельный интерес, 25 лет прожила в браке, который называли идеальным.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Из-за паводка эвакуировали 654 человека в Иркутской области
Паводок из-за проливных дождей продолжает набирать силу Проливные дожди в Иркутской области привели к выходу из русел сразу нескольких рек и подтоплению прибрежной территории и почти двух тысяч домовладений, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Политика
Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом
Вечером 27 июня в Кемерове сгорел частный жилой дом, надворные постройки и веранда.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено в 00:52
Транспорт
Карту камер видеофиксации Подмосковья опубликовал Минтранс
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье
Онколог рассказал, что способствует развитию рака груди
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке
Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Пьяные водители станут пассажирами надолго
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию
Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25