Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряковИзвестия вчера в 09:54
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.
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Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»
Путин заявил, что экс-офицера ГРУ * Сергея Скрипаля "и так наказали".
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики
Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
В Италии три человека стали жертвами жары
Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Политика
Трамп пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 02:15
Происшествия
Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Верховный суд Украины закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства
Верховный суд на Украине закрыл дело экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили относительно лишения его украинского гражданства в 2017 году.
Обновлено в 02:01
Политика
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI
В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в российских госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия
По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Банку прописали аптеку
Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам "36, 6", Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол
Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:30
Экономика
Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМК
Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Англия стала первым полуфиналистом женского чемпионата мира
Обновлено вчера в 16:53
Музыка
Объявлены лауреаты конкурса им. Чайковского
Обновлено вчера в 18:12
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Баскетбол
Леброн Джеймс отдаст Энтони Дэвису 23-й номер
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдаст звездному новобранцу команды Энтони Дэвису свой 23-й номер.
Обновлено вчера в 14:41