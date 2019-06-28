Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряковИзвестия вчера в 09:54

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.
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Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Газета.Ruвчера в 20:00

Зеленский обиделся на «слишком самостоятельный» МИД Украины

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Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

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Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

RT на русскомвчера в 09:53

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

РБКвчера в 09:49

Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков

Коммерсантъвчера в 10:17

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

РИА Новостивчера в 09:34
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Транспорт

Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Обновлено в 01:02
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»

Путин заявил, что экс-офицера ГРУ * Сергея Скрипаля "и так наказали".
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики

Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке

Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Общество

В Италии три человека стали жертвами жары

Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Политика

Трамп пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 02:15
Происшествия

Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика

Верховный суд Украины закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства

Верховный суд на Украине закрыл дело экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили относительно лишения его украинского гражданства в 2017 году.
Обновлено в 02:01
Политика

Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI

В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в российских госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия

По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

Банку прописали аптеку

Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам "36, 6", Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:30
Экономика

Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМК

Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:29
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей в возрасте старше 30 лет

Обновлено в 00:59
Футбол

Англия стала первым полуфиналистом женского чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:53
Музыка

Объявлены лауреаты конкурса им. Чайковского

Обновлено вчера в 18:12
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Баскетбол

Леброн Джеймс отдаст Энтони Дэвису 23-й номер

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдаст звездному новобранцу команды Энтони Дэвису свой 23-й номер.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

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