Армия и оружие
Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в ДонбассеГазета.Ru 04:03
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости". По его мнению, обстрелы являются попыткой сорвать переговоры о прекращении огня.
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