Армия и оружие

Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в ДонбассеГазета.Ru 04:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости". По его мнению, обстрелы являются попыткой сорвать переговоры о прекращении огня.
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Зеленский пообещал жёсткий ответ на обстрелы в Донбассе

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Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

РИА Новости02:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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