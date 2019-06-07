Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в ДонбассеГазета.Ru 04:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости". По его мнению, обстрелы являются попыткой сорвать переговоры о прекращении огня.

Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе

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