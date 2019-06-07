Армия и оружие

Зеленский пообещал жёсткий ответ ВСУ на обстрелы в ДонбассеLife.ru 06:18

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС страны "будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны противника в Донбассе. При этом на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня, приводит пресс-служба слова украинского лидера.
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Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

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Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

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