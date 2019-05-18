Зеленский пообещал вернуть Крым в состав УкраиныРИА Новости 09:02

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины. Об этом глава государства заявил в обращении, опубликованном в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.

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Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

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