Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав УкраиныРИА Новости 09:02

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины. Об этом глава государства заявил в обращении, опубликованном в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.
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Крым идёт своим путём. Без Зеленского

Национальная служба новостей08:52

Неудачно пошутил: депутат Госдумы о планах Зеленского «освободить» Крым

РИА Новости Крым09:57

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

РИА Новости09:02

Вернуть Украине Крым захотел Порошенко вслед за Зеленским

Газета.Ru11:58

Зеленский заявил, что Украина «освободит» Крым от «оккупации»

Коммерсантъ04:53

Зеленский заявил, что Украина «освободит» Крым от «оккупации»

ТАСС04:19

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

RT на русском04:12
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:46, Ашберн

Зеленского понесло: верну Крым татарам!

Вести.UZ10:48
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Гарри пришел без жены на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II

Обновлено в 09:38
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой

Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

На проспекте Косыгина провалился автобус

В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.
Обновлено в 12:56
Хоккей

Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Наука

Поляризация света протопланетных дисков укажет на аксионы

Японские физики предложили новый метод поиска аксионов, основанный на колебаниях поляризации протопланетных дисков.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Хоккей

Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100

Обновлено вчера в 12:16
Путешествия

Федор Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

9 мая российский путешественник завершил переход океана на весельной лодке Федор Конюхов готовится к двум полетам на воздушном шаре и к кругосветному путешествию на самолете, передает ТАСС заявление сына путешественника и организатора его экспедиций Оскара Конюхова.
Обновлено вчера в 21:01
Наука

Выбор собаки зависит от генетики человека

Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено вчера в 10:45
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено в 11:36
Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

Обновлено в 13:27
Происшествия

В Черновицкой области сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ

Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической УПЦ села Товтры Черновицкой области при поддержке полиции и главы сельсовета, сообщает в пятницу протоиерей Иоанн Радул.
Обновлено в 11:39
Авто

Названы бестселлеры компании Suzuki на российском рынке

Обновлено в 11:01
Политика

Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии

Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Футбол

Виктор Гончаренко: «Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью»

Обновлено в 11:50
Наука

В Лаосе нашли более сотни загадочных гигантских каменных кувшинов

Археологи из Австралийского национального университета обнаружили в Лаосе 15 ранее неизвестных площадок, на которых расположено более ста 1000-летних массивных каменных кувшинов.
Обновлено вчера в 07:46
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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