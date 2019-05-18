Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав УкраиныРИА Новости 09:02
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины. Об этом глава государства заявил в обращении, опубликованном в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой
Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
На проспекте Косыгина провалился автобус
В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.
Обновлено в 12:56
Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Наука
Поляризация света протопланетных дисков укажет на аксионы
Японские физики предложили новый метод поиска аксионов, основанный на колебаниях поляризации протопланетных дисков.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Хоккей
Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора
Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100
Обновлено вчера в 12:16
Путешествия
Федор Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям
9 мая российский путешественник завершил переход океана на весельной лодке Федор Конюхов готовится к двум полетам на воздушном шаре и к кругосветному путешествию на самолете, передает ТАСС заявление сына путешественника и организатора его экспедиций Оскара Конюхова.
Обновлено вчера в 21:01
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено вчера в 10:45
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено в 11:36
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Черновицкой области сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ
Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической УПЦ села Товтры Черновицкой области при поддержке полиции и главы сельсовета, сообщает в пятницу протоиерей Иоанн Радул.
Обновлено в 11:39
Авто
Названы бестселлеры компании Suzuki на российском рынке
Обновлено в 11:01
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии
Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Наука
В Лаосе нашли более сотни загадочных гигантских каменных кувшинов
Археологи из Австралийского национального университета обнаружили в Лаосе 15 ранее неизвестных площадок, на которых расположено более ста 1000-летних массивных каменных кувшинов.
Обновлено вчера в 07:46