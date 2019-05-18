Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым УкраинеГазета.Ru 07:01
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
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Зеленский Крыму не нужен. Эксперты об обещаниях вернуть полуостров Украине
Национальная служба новостей08:52
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