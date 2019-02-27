Зеленский пообещал посадить Порошенко, если станет президентом УкраиныОреанда-Новости 03:27

с чего всё началось

Украинский кандидат на пост президента шоу-мен, актёр и юморист Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети, что один из кандидатов в президенты сядет в тюрьму в случае его победы на выборах.

Происшествия Семь лыжников попали под лавину в КЧР Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.

Происшествия У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.

Общество Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами Тверской вагоностроительный завод построил для РДЖ новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Трансмашхолдинг», куда входит предприятие-изготовитель.

Происшествия В Самаре директора кладбища уволили после скандала с гробом В Самаре директора Центрального кладбища уволили после того, как жительница области привезла к зданию областного правительства гроб с телом бывшего мужа.

Финансы Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.

Происшествия Суд до 24 апреля арестовал еще одного фигуранта «дела Арашуковых» Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО до 24 апреля очередного фигуранта дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху во взяточничестве и мошенничестве.

Политика Минздрав подтвердил эхинококкоз у 49 ульяновских суворовцев «По состоянию на 20 февраля 2019 г. по результатам обследования воспитанников, направленных в УГСВУ на обследование, диагноз «Эхинококкоз» установлен в 49 случаях», — написано в ответе Минздрава за подписью Краевого.

Армия и оружие В Совбезе ООН впервые выступит новый спецпосланник генсека по Сирии Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен впервые выступит в Совете Безопасности 28 февраля в 18:00 мск, сообщает 27 февраля пресс-служба офиса ООН в Женеве.

Энергетика «Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге «Остальные [средства] взимаем через процесс принудительного исполнения [решения Стокгольмского суда] в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге», — заявили в «Нафтогазе».

Происшествия Молодой человек зажег файер в зале Басманного суда в Москве В зале заседаний Басманного суда Москвы один из слушателей сразу после оглашения постановления о продлении меры пресечения обвиняемым по делу "Черного блока" зажег файер, здание было задымлено, молодого человека задержали приставы, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Космос Сотрудников РКЦ «Прогресс» проверят у психиатра Согласно материалам портала, психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".

Общество Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook, так как компания не предоставила информацию о размещении на территории России серверов с данными россиян - пользователей этой соцсети.

Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.

Политика «Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.

Экономика Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».

Общество Матвиенко предложила сделать платным обучение на юристов и экономистов «Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы перевести обучение этим профессиям на платную основу», — говорится в обращении Матвиенко.

Финансы Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.