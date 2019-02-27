Зеленский пообещал в случае победы на выборах посадить ПорошенкоКомсомольская правда вчера в 19:57

с чего всё началось

Посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты Украины пообещал баллотирующийся на этот пост шоумен и актер Владимир Зеленский. В своем в Facebook он намекнул, что это будет нынешний глава республики Петр Порошенко.

Зеленский пообещал в случае победы на выборах посадить Порошенко

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