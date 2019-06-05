Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТОГазета.Ru 05:14

По словам Зеленского, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию. Однако необходимо объяснить украинцам, какие преимущества они получат после вступления страны в НАТО. Зеленский пообещал провести референдум, когда, жители поймут все привилегии.

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

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