Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТОГазета.Ru 05:14

По словам Зеленского, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию. Однако необходимо объяснить украинцам, какие преимущества они получат после вступления страны в НАТО. Зеленский пообещал провести референдум, когда, жители поймут все привилегии.
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Зеленский расскажет украинцам, почему вступление в НАТО «не так страшно»

ФАН06:26

Зеленский прогнозирует референдум о вступлении в НАТО

Газета.Ru07:12

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

РЕН ТВ04:35

Зеленский назвал условие присоединения Украины к НАТО

РБК05:04

Зеленский: надо рассказать украинцам, что НАТО это не так страшно

Вести.Ru04:20

Зеленский пообещал рассказать украинцам о преимуществах НАТО

RT на русском04:19

Зеленский пообещал провести референдум о членстве в НАТО, «когда украинцы будут готовы»

ТАСС04:14
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Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Происшествия

СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.
Обновлено в 06:56
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено вчера в 21:10
Политика

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.
Обновлено в 07:23
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Финансы

Минфин РФ увеличит объем закупки валюты

Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля закупит иностранной валюты на 310,3 млрд рублей, сообщает 5 июня пресс-служба Минфина.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Конгресс по здоровому образу жизни проходит в Екатеринбурге

XI Уральский Конгресс по здоровому образу жизни стартовал сегодня в Екатеринбурге. Программа форума рассчитана на 5 и 6 июня.
Обновлено в 04:23
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

Обновлено в 05:41
Политика

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Авто

АвтоВАЗ стал непубличной компанией

Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Культура

Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian

Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Экономика

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Обновлено в 05:02
Политика

Посол КНР: Huawei никогда не угрожала национальной безопасности Канады

Китайская компания Huawei никогда не представляла угрозы нацбезопасности Канады, заявил в эфире телеканала CTV посол Китая в Оттаве Лу Шае.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Германии потерпел крушение воздушный шар

Обновлено в 05:46
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Технологии

Выпускники узнают результаты ЕГЭ в соцсети «ВКонтакте»

Выпускники 2019 года, ожидающие результаты единого государственного экзамена, могут получить их в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 05:57
Культура

Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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