Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТОГазета.Ru 05:14

По словам Зеленского, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию. Однако необходимо объяснить украинцам, какие преимущества они получат после вступления страны в НАТО. Зеленский пообещал провести референдум, когда, жители поймут все привилегии.
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Зеленский ведёт Украину по пути Южной Осетии

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Зеленский: надо рассказать украинцам, что НАТО это не так страшно

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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
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О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.
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Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
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Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
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Эксперт оценил угрозу от ракет в Европе «Мертвой руке»

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«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина

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Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»

Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
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Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
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Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
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Экономика

Всемирный банк указал на рекордный рост российской экономики

Рекордный рост экономики России в 2018 году зафиксировал Всемирный банк.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом

Около 25% россиян признались в повторном использовании пластиковых пакетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
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Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня

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Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

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Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией

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Обновлено вчера в 12:52
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Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

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Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА

Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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