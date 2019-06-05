Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТОГазета.Ru 05:14
По словам Зеленского, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию. Однако необходимо объяснить украинцам, какие преимущества они получат после вступления страны в НАТО. Зеленский пообещал провести референдум, когда, жители поймут все привилегии.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Обновлено в 11:20
Общество
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин
В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:34
Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»
Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозу от ракет в Европе «Мертвой руке»
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина
Обновлено в 08:47
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Экономика
Всемирный банк указал на рекордный рост российской экономики
Рекордный рост экономики России в 2018 году зафиксировал Всемирный банк.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом
Около 25% россиян признались в повторном использовании пластиковых пакетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Кино
Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено вчера в 12:52
Кино
Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено в 08:51
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Футбол
Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА
Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок.
Обновлено в 07:33