Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТОГазета.Ru 05:14

По словам Зеленского, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию. Однако необходимо объяснить украинцам, какие преимущества они получат после вступления страны в НАТО. Зеленский пообещал провести референдум, когда, жители поймут все привилегии.

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Шоу-бизнес Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Политика О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.

Экономика РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов» Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".

Шоу-бизнес Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.

Технологии Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте» Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Политика В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Здоровье Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Экономика Всемирный банк указал на рекордный рост российской экономики Рекордный рост экономики России в 2018 году зафиксировал Всемирный банк.

Общество Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом Около 25% россиян признались в повторном использовании пластиковых пакетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Происшествия В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Кино Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов» Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.

Общество В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.