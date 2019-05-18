Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной радыТАСС 11:48

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.

Армия и оружие Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500 Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.

Музыка Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.

Футбол Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».

Происшествия Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".

Здоровье Полиция сорвала пикет перед Минздравом Азербайджана В Баку журналист-фрилансер Теймур Керимов был задержан за проведение одиночной акции протеста перед Минздравом страны.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Музыка Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.

Происшествия Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.

Политика В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17 Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.

Политика Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Шоу-бизнес Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск На странице своего Instagram российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась с подписчиками планами на отпуск.

Происшествия У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.

Шоу-бизнес Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На» Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.

Космос Форму астероида Рюгу определило быстрое вращение Астрономы из команды межпланетной станции «Хаябуса-2» пришли к выводу, что форму волчка астероид Рюгу приобрел в прошлом, когда вращался с гораздо большей угловой скоростью, чем сейчас.

Политика США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.

Здоровье Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.