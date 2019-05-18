Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной радыТАСС 11:48

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Газета.Ru11:30

Зеленский пригрозил «неудобствами» депутатам Рады

Телеканал 360°12:38

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

ТАСС11:48

Зеленский извинился перед украинцами за неудобства из-за даты инаугурации

Известия11:46

Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

РИА Новости13:12

Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде

RT на русском11:23

Владимир Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде

Говорит Москва12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Религия

В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Обновлено в 17:22
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.
Обновлено в 19:15
Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Обновлено в 17:18
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Здоровье

Полиция сорвала пикет перед Минздравом Азербайджана

В Баку журналист-фрилансер Теймур Керимов был задержан за проведение одиночной акции протеста перед Минздравом страны.
Обновлено в 18:50
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме

Обновлено в 13:28
Происшествия

Рейс из Петербурга в Анталию отложен из-за письма с угрозами

Сегодня, 18 мая, в контактный центр авиакомпании «Россия» поступило анонимное электронное письмо, содержащее угрозы.
Обновлено в 10:09
Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск

На странице своего Instagram российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась с подписчиками планами на отпуск.
Обновлено в 08:12
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес

«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео

Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Космос

Форму астероида Рюгу определило быстрое вращение

Астрономы из команды межпланетной станции «Хаябуса-2» пришли к выводу, что форму волчка астероид Рюгу приобрел в прошлом, когда вращался с гораздо большей угловой скоростью, чем сейчас.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Здоровье

Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре

Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Обновлено в 02:22
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное