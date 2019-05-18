Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной радыТАСС вчера в 11:48
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
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Музыка
На Евровидении победили Нидерланды
Обновлено вчера в 19:04
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
Лазарев выступил в финале конкурса «Евровидение»
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, выступил на финальном шоу, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:10
Транспорт
Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью
Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана
Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия
США планируют распространить программу финансовой помощи странам, которые готовы отказаться от покупки российского вооружения.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Политика
Зеленского лишили возможности досрочно распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» в украинском парламенте вышла из правящей коалиции.
Обновлено 17 мая в 08:32
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов
Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей
Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.
Обновлено вчера в 06:40
Единоборства
Иноуэ нокаутировал Родригеса и вышел в финал WBSS
В финале турнира WBSS Наоя Иноуэ встретится с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Нонито Донэром.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Обновлено вчера в 17:07
Единоборства
Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152
В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес
Анжелика Варум назвала период СССР «семидесятилетним рабством»
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Екатеринбургская епархия готовит широкомасштабную презентацию проекта храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты
Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц
Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Причиной стал скандал с Гансом-Христианом Штрахе, который подал в отставку с поста вице-канцлера. Местная пресса обвинила его в коррупции.
Обновлено вчера в 18:07