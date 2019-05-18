Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной радыТАСС вчера в 11:48

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
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Зеленский извинился перед украинцами за неудобства из-за даты инаугурации

Известиявчера в 11:46

Зеленский пригрозил «неудобствами» депутатам Рады

Телеканал 360°вчера в 12:38

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

ТАССвчера в 11:48

Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

РИА Новостивчера в 13:12

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Газета.Ruвчера в 11:30

Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде

RT на русскомвчера в 11:23

Владимир Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде

Говорит Москвавчера в 12:28
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Музыка

На Евровидении победили Нидерланды

Обновлено вчера в 19:04
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Музыка

Лазарев выступил в финале конкурса «Евровидение»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, выступил на финальном шоу, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:10
Транспорт

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана

Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия

США планируют распространить программу финансовой помощи странам, которые готовы отказаться от покупки российского вооружения.
Обновлено вчера в 05:07
Политика

Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Политика

Зеленского лишили возможности досрочно распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» в украинском парламенте вышла из правящей коалиции.
Обновлено 17 мая в 08:32
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов

Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей

Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.
Обновлено вчера в 06:40
Единоборства

Иноуэ нокаутировал Родригеса и вышел в финал WBSS

В финале турнира WBSS Наоя Иноуэ встретится с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Нонито Донэром.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Обновлено вчера в 17:07
Единоборства

Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152

В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»

Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Авто

На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес

Анжелика Варум назвала период СССР «семидесятилетним рабством»

Обновлено вчера в 12:36
Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Екатеринбургская епархия готовит широкомасштабную презентацию проекта храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты

Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц

Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Политика

В Австрии разразился правительственный кризис

Причиной стал скандал с Гансом-Христианом Штрахе, который подал в отставку с поста вице-канцлера. Местная пресса обвинила его в коррупции.
Обновлено вчера в 18:07
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