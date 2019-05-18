Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной радыТАСС 11:48
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
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Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Обновлено в 11:36
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Космос
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне
Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено 16 мая в 11:04
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Музыка
Верка Сердючка обнажила ягодицы в финале «Евровидения»
Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, обнажился во время своего выступления в финале международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2019".
Обновлено в 19:26
Спорт
Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено в 19:13
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
Здоровье
Похороны: что делать, когда умер родственник
На пороге квартиры умершего человека почти моментально могут появиться представители похоронных агентств, но они могут запросить за свои услуги неадекватно высокую цену.
Обновлено в 22:00
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Дипломат сообщила журналистам, что помогать вступлению в должность пану Зеленскому будут главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Google рассекретила особенности новой версии Android
Вице-президент корпорации Google Дэйв Берк поделился, что новая версия системы может выйти через год после выхода Android 10 Q. В ней наверняка появится возможность делать длинные скриншоты длинных страниц.
Обновлено в 20:35
Происшествия
На набережной Лейтенанта Шмидта тушили автомобиль
Обновлено в 20:02
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Происшествия
На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком
Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Хоккей
Сборная Канады нанесла Германии первое поражение на ЧМ-2019
Сборная Канады разгромила команду Германии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 в Словакии.
Обновлено в 12:24
Общество
Кот, «переживающий» за героев боевика, рассмешил пользователей Сети
В Интернете быстро набирает просмотры видео с котом-киноманом, который сильно «переживает» за героев фильма-боевика.
Обновлено в 21:07