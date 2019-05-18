Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной радыТАСС 11:48

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тем, что Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая, киевлян ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
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Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

РИА Новости13:12

Зеленский пригрозил «неудобствами» депутатам Рады

Телеканал 360°12:38

Владимир Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде

Говорит Москва12:28

Зеленский извинился перед украинцами за неудобства из-за даты инаугурации

Известия11:46

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Газета.Ru11:30

Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде

RT на русском11:23

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

ТАСС11:48
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Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Обновлено в 11:36
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В Приморье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Обновлено в 22:28
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Космос

NASA показало след от крушения космического корабля на Луне

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено 16 мая в 11:04
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
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В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Музыка

Верка Сердючка обнажила ягодицы в финале «Евровидения»

Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, обнажился во время своего выступления в финале международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2019".
Обновлено в 19:26
Спорт

Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено в 19:13
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
Здоровье

Похороны: что делать, когда умер родственник

На пороге квартиры умершего человека почти моментально могут появиться представители похоронных агентств, но они могут запросить за свои услуги неадекватно высокую цену.
Обновлено в 22:00
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Дипломат сообщила журналистам, что помогать вступлению в должность пану Зеленскому будут главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено в 04:17
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Гаджеты

Google рассекретила особенности новой версии Android

Вице-президент корпорации Google Дэйв Берк поделился, что новая версия системы может выйти через год после выхода Android 10 Q. В ней наверняка появится возможность делать длинные скриншоты длинных страниц.
Обновлено в 20:35
Происшествия

На набережной Лейтенанта Шмидта тушили автомобиль

Обновлено в 20:02
Общество

Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком

Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Хоккей

Сборная Канады нанесла Германии первое поражение на ЧМ-2019

Сборная Канады разгромила команду Германии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 в Словакии.
Обновлено в 12:24
Общество

Кот, «переживающий» за героев боевика, рассмешил пользователей Сети

В Интернете быстро набирает просмотры видео с котом-киноманом, который сильно «переживает» за героев фильма-боевика.
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