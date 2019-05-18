Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной радеREGNUM 12:57
Перед жителями Киева за неудобства, которые могут возникнуть в связи с инаугурацией избранного президента Украины Владимира Зеленского, извинился сам политик. Соответствующее видео размещено в субботу, 18 мая, на странице Зеленского в соцсети Instagram.
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Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Обновлено в 18:27
Музыка
На Евровидении победили Нидерланды
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Наука
Российские ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей
Бесконтактный прибор для борьбы с бессонницей и улучшения качества сна создали ученые из Центра нейротехнологий сна и бодрствования и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, им уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор центра Илья Блохин.
Обновлено в 21:09
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка
Израильский певец расплакался во время выступления на «Евровидении»
Израильский исполнитель Коби Марими разрыдался во время своего выступления в финале международного песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 18:04
Общество
В ЦК КПК обсудили методы расширения международного авторитета Китая
Призвав к «интеграционному развитию культуры и туризма», Хуан Куньмин назвал эту сферу важным способом расширения международного авторитета Китая и гуманитарных обменов с другими странами.
Обновлено в 17:26
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
The Los Angeles Times (США): здания советской постройки были бесцветными, а этот жилой комплекс в Киеве стал воплощением цвета (Los Angeles Times)
В окружении тусклых построек советских времен «Комфорт Таун» выглядит как гигантский набор Лего, с множеством ярких разноцветных деталей — кричаще желтых, ярко-зеленых, оранжевых и насыщенно краснокирпичных деталей — сложенных в высокие здания, устремленные в небо.
Обновлено в 18:03
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
Обновлено в 15:40
Религия
В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге
16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.
Обновлено в 19:48
Авто
Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество
В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт
"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Политика
Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Российская армия приняла на вооружение первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»
Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
Обновлено в 21:11
Музыка
Лазарев опубликовал обнаженное фото перед финалом «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал откровенную фотографию на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09