Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной радеREGNUM 12:57

Перед жителями Киева за неудобства, которые могут возникнуть в связи с инаугурацией избранного президента Украины Владимира Зеленского, извинился сам политик. Соответствующее видео размещено в субботу, 18 мая, на странице Зеленского в соцсети Instagram.
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Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

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