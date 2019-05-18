Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной радеREGNUM 12:57
Перед жителями Киева за неудобства, которые могут возникнуть в связи с инаугурацией избранного президента Украины Владимира Зеленского, извинился сам политик. Соответствующее видео размещено в субботу, 18 мая, на странице Зеленского в соцсети Instagram.
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
1. 12 миллиардов рублей нашли в трех квартирах 17 мая «Росбалт» со ссылкой на свои источники в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщил об изъятии рекордного количества «черной» наличности — суммы, эквивалентной 12 миллиардам рублей.
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Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину
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Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
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В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра
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Гаджеты
Проведено официальное открытие штаб-квартиры Apple
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Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин
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Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
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Обновлено в 11:25
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В Пулково аноним задержал вылет самолёта до Антальи
В три часа дня в субботу, 18 мая, в Пулково из-за анонимного сообщения о бомбе задержали вылет рейса FV 5863 авиакомпании «Россия» из Петербурга в Анталью.
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