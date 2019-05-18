Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной радеREGNUM 12:57

Перед жителями Киева за неудобства, которые могут возникнуть в связи с инаугурацией избранного президента Украины Владимира Зеленского, извинился сам политик. Соответствующее видео размещено в субботу, 18 мая, на странице Зеленского в соцсети Instagram.
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Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

РИА Новости13:12

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Зеленский извинился перед украинцами за неудобства из-за даты инаугурации

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Телеканал 360°12:38

Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде

RT на русском11:23

Владимир Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде

Говорит Москва12:28
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