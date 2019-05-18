Политика
Зеленский пообещал «создать неудобства» РадеРИА Новости 13:12
Будущий президент Украины Владимир Зеленский извинился перед украинцами за неудобства в связи с его инаугурацией. Ранее патрульная полиция Украины предупредила жителей Киева об ограничении движения транспорта на ряде улиц из-за прибытия международных делегаций.
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Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Общество
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Общество
Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини
Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
Обновлено в 14:42
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено в 13:28
Кино
Известный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» станет полнометражным фильмом
Сообщается лишь, что у фильма будет полностью самостоятельный сюжет, не основанный на популярном мультсериале 30-летней давности.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Экономика
На проблемный Антипинский НПЗ нашелся претендент
Проблемный актив Браун отмечает, что такое предприятие, как Антипинский НПЗ, вместе с долгом можно сейчас оценить в $ 150 – 200 млн.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Спорт
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Баку потушили пожар в торговом центре
Ранее в минздраве Азербайджана сообщили, что во время пожара в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку пострадали шесть человек.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании
Сообщается, что полицейские и сотрудники МЧС обследуют мечеть и близлежащую территорию.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено 16 мая в 06:02
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»
Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019.
Обновлено в 09:06
Политика
Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия санкций с России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что изменения в вопросе снятия антироссийских санкций стоит ожидать после того, как его партия "Лига" станет правящей в Европе, тема снятия ограничений против РФ "объединяет всех порядочных людей".
Обновлено в 14:38
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
США вместо посла отправят на Украину временного поверенного
Вместо отозванной ранее с поста посла США на Украине Мари Йованович американские власти решили поручить эту миссию Уильяму Тейлору, который будет иметь статус всего лишь временного поверенного, сообщает «Зеркало недели».
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Apple провела официальное открытие штаб-квартиры
Фото: iStock Apple официально открыла новую штаб-квартиру и почтила память Стива Джобса.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
«Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой
Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».
Обновлено в 12:39
Спорт
В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы
Обновлено в 10:48