Политика
Зеленский пообещал создать депутатам «неудобства»Коммерсантъ 15:53
«Ну уже Рада как проголосовала, так и проголосовала, что тут жаловаться»,— сказал господин Зеленский в видеообращении в Facebook (цитата по «РИА Новости»). И пообещал в ответ доставить депутатам такие же «неудобства».
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Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
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Общество
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Происшествия
Угроза взрывов на трех вокзалах Москвы не подтвердилась
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Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
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Наука
Ученые признали работу причиной быстрого старения
Обновлено 16 мая в 07:15
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол
Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин
В возрасте 65 лет не стало футбольного тренера Александра Ирхина.
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Происшествия
Два человека погибли во время крушения вертолета в США
Вертолет потерпел крушение на территории США.
Обновлено в 13:25
Здоровье
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За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
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Обновлено в 14:08
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
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Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
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Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
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Политика
Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57
Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:01
Политика
Опубликованы планы США по развалу России
Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
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Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
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Надаль вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Циципаса
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Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна
По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.
Обновлено в 05:44