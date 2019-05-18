Политика

Зеленский пообещал создать депутатам «неудобства»Коммерсантъ 15:53

«Ну уже Рада как проголосовала, так и проголосовала, что тут жаловаться»,— сказал господин Зеленский в видеообращении в Facebook (цитата по «РИА Новости»). И пообещал в ответ доставить депутатам такие же «неудобства».
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