Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12
Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.
Читать в источнике
Оценить312
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что намерен сделать все возможное, чтобы каждый гражданин мог получить возможность реализации своих творческих инициатив.Аргументы и Фактывчера в 20:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Футбол
Зенит — Енисей 4:1
Обновлено в 08:29
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Экономика
В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям
Сегодня, 26 мая, вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, уточняющий порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei
Один из ресторанов в Малайзии запустил акцию для владельцев смартфонов Huawei, для них предусмотрена скидка, которую вычитают из общей суммы заказа.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы
Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына
Дмитрий Маликов воспитывает двоих детей вместе со своей супругой Еленой Изаксон.
Обновлено в 06:30
Авто
Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8
28 мая на китайский рынок выходит новое поколение Tiggo 8, которое получило ряд обновлений.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в заключительном туре РПЛ
Московский «Спартак» уступил «Оренбургу» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:55
Хоккей
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за третье место в чемпионата мира - 2019 по хоккею с командой Чехии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Технологии
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы
На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено 24 мая в 18:07
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Общество
Девять игровых зон оборудовали для детей в столичном парке Горького
Девять игровых зон доступны для детей на площадке «Салют» в парке Горького, которая расположена рядом с Пионерским прудом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:47
Транспорт
В Екатеринбурге прошел очередной митинг против дорогого метро
Андрей Пирожков организовывает уже третий митинг против дорогого метро.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии
В Болгарии при крушении легкого самолета погибло два человека.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Обновлено в 08:34
Музыка
Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Теннис
Потапова сенсационно обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который в воскресенье стартовал в Париже.
Обновлено в 06:42